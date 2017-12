Das kleine Orang-Utan-Mädchen hat keinen Namen. Es scheint drei Jahre alt zu sein und ist offensichtlich unterernährt. Das Rettungsteam der Tierschutzorganisation "Borneo Orangutan Survival“ (BOS) hat das winzige, rothaarige Äffchen gestern im Dorf Teluk Nyatu entdeckt. Einwohner haben es als Haustier gehalten. Obwohl es in Indonesien verboten ist, einen Orang-Utan zu besitzen, finden die Rettungsteams immer wieder Tiere in Hühnerställen, Käfigen oder an Zäune gekettet. Einen kleinen Orang-Utan zu besitzen, gilt in Indonesien als Statussymbol.