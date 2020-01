Die EU und Deutschland nannten die Vorgänge in der Nationalversammlung undemokratisch und erkennen Guaidó weiter als Parlamentspräsident an, ebenso wie die USA und die Organisation Amerikanischer Staaten. Damit stehen EU und Bundesregierung im Machtkampf in Venezuela weiterhin fest an der Seite des selbsternannten Übergangspräsidenten. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, Maduros Regierung habe versucht, die Wahl in der Nationalversammlung zu manipulieren und die Demokratie weiter auszuhöhlen. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, erklärte, es sei zu Akten gegen die demokratische Funktionsweise der Nationalversammlung gekommen, so dass diese ihr vom Volk übertragenes Mandat nicht habe ausüben können. Das sei nicht akzeptabel.