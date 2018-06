Kanzlerin Merkel steht neben NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Deutschland wird das in der NATO vereinbarte Ziel nicht erreichen, bis zum Jahr 2024 die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Das sagte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin während eines Besuchs von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Gleichzeitig hob sie den Beitrag Deutschlands zum Verteidigungsbündnis hervor. Die Bundesrepublik bringe sich "sehr stark" in die NATO-Aktivitäten ein, etwa in Afghanistan. Im Juli findet der nächste NATO-Gipfel statt.