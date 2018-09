Die Anti-Doping-Agentur Wada wurde Opfer einer Cyberattacke. Quelle: Felix Kästle/dpa

Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Russen wegen einer Cyberattacke auf den Europasitz der Anti-Doping-Agentur Wada in Lausanne. Dabei handelt es sich um die gleichen Personen, die auch den Nachrichtendienst beschäftigt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Bern bestätigte.



Die Männer waren bei dem Versuch aufgeflogen, ein Labor für Chemiewaffenuntersuchungen in Spiez in der Schweiz auszukundschaften. Sie wurden in den Niederlanden aufgegriffen und nach Russland abgeschoben.