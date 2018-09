Norden Nigerias kommt es immer wieder zu Angriffen. Archivbild Quelle: Str/EPA/dpa

Bei Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Zwei Selbstmordattentäter hätten sich in der Stadt Damboa in die Luft gesprengt, erklärten Behörden. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Zudem habe es Explosionen gegeben, die von Panzerfäusten herrührten. In der Region ist die Islamistengruppe Boko Haram aktiv.



Die Miliz kämpft seit rund zehn Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten.