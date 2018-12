Auch in Darmstadt gelten bald Diesel-Fahrverbote.

Ab Juni 2019 sind zwei Straßen in Darmstadt für ältere Diesel-Fahrzeuge tabu. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden verkündet. Damit ist der Vergleich rechtskräftig, auf den sich die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland mit der Landesregierung in Hessen verständigt hatten.



So eine Einigung hatte es zuvor noch nie gegeben. Rund 200 Maßnahmen der Stadt zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs sind ebenfalls verbindlicher Teil des Vergleichs.