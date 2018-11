Der ehemalige US-Präsident Barack Obama im Wahlkampf. Quelle: Lynne Sladky/AP/dpa

Der frühere US-Präsident Barack Obama und der aktuelle Donald Trump versuchen nochmal Unterstützung für die Kongresswahlen am Dienstag zu sammeln. Obama reiste nach Gary im US-Staat Indiana. Später sollte Obama in seiner Heimatstadt Chicago Wahlkampf machen.



Trump hatte Kundgebungen in Macon, Georgia, und Chattanooga und Tennessee geplant, um dem republikanischen Gouverneursamtkandidaten Brian Kemp und der Senatskandidatin Marsha Blackburn zu helfen.