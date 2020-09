Dem Polizeisprecher zufolge sind keine Mitarbeiter des Paketdienstes mehr am Versandzentrum. "Wir mussten jetzt alle umgehend das Gelände verlassen", sagt eine Mitarbeiterin am Abend. Tags zuvor habe sie den Kollegen, der später tot in dem Transporter gefunden wurde, noch Pakete austeilen sehen. Auf den Parkplatz vor dem Versandzentrum fahren in der Nacht auch hin und wieder Lkw. Mitarbeiter kommen in ihren Autos womöglich zur Frühschicht gefahren, kehren aber wenige Minuten später wieder um und fahren weg. Zwei Männer sitzen in einem Führerhaus, ein dritter Mann steht davor. Was sie da machen? "Pause" sagt einer der Männer und trinkt einen Schluck Bier. Ob sie schon wissen, ob sie heute noch arbeiten können? "Egal" sagt ein anderer Mann mit bulliger Statur und zuckt mit den Schultern.