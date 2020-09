Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Kino der niederländischen Stadt Groningen hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei sei der 33-jährige Mann unweit von einer Tankstelle in Groningen durch Schüsse verletzt worden, teilte die Polizei per Twitter mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.



Einzelheiten zum Tathergang sowie zur Identität der Opfer, die am Samstagmorgen in einem Multiplex-Kino von Mitarbeitern gefunden wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.