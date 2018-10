Überfluteter Campingplatz in Jade Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Gestoppte Züge, abgedeckte Häuser, umgestürzte Baugerüste, überflutete Straßen, hunderte Feuerwehreinsätze: Sturmtief "Herwart" hinterlässt Spuren in vielen Teilen Deutschlands. An der Nordsee wurde ein Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. Mehrere Menschen verletzten sich bei Sturm-Unfällen.



In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Boot mit drei Urlaubern. Zwei Insassen wurden gerettet, eine Frau starb aber später in einer Klinik. Nach dem dritten Passagier wird noch gesucht.