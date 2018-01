Die ersten Schüsse sind kaum zu hören. Viel zu laut dröhnt die Musik aus den Lautsprechern. Was Sekunden später über die Feiernden im "Grey Club" in Konstanz hereinbricht, muss Horror sein. Gäste fliehen in Panik und verschanzen sich. Ein 34-jähriger Mann streckt am Eingang der Diskothek mit einem Sturmgewehr den Türsteher nieder - zuvor war er mit ihm aneinandergeraten.