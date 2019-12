Feuer auf einem russischen Flugzeugträger in Murmansk.

Quelle: Anonymous Source/AP/dpa

Bei einem Feuer auf Russlands einzigem Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" sind zwei Offiziere ums Leben gekommen. Die Leiche des letzten Vermissten wurde laut Agentur Tass bei Sucharbeiten gefunden. 14 Weitere wurden demnach verletzt. Die Feuerwehr hatte am Morgen die Löscharbeiten beendet.



Das Feuer war am Donnerstag unter Deck ausgebrochen. Es wird vermutet, dass es bei Schweißarbeiten ausbrach. An Bord seien rund 400 Menschen gewesen. Das Schiff befindet sich wegen Reparaturarbeiten in einer Werft bei Murmansk.