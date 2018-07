Ulla Mulalic, Geschäftsführerin des Pflegeheimes in Storkow. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In einem Alten- und Pflegeheim in Brandenburg hat es einen Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen gegeben - zwei Betroffene sind inzwischen im Krankenhaus gestorben.



19 Bewohner und zwei Pflegekräfte der Einrichtung in Storkow seien erkrankt, davon kamen sieben Betroffene ins Krankenhaus. Etwa die Hälfte hatte Salmonellen, sagte Rutker Stellke, Amtsleiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oder-Spree. Bei den beiden Verstorbenen hätte es neben der Erkrankung weitere Komplikationen gegeben.