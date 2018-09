Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Symbolbild Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes in Köthen in Sachsen-Anhalt sind zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Gegen die beiden Afghanen bestehe der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mit.



Der Vorfall ereignete sich demnach in der vergangenen Nacht. Die Umstände des Todesfalls waren zunächst unklar. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, so die Behörden. Der Leichnam des 22-Jährigen sollte obduziert werden.