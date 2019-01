Umgestürztes Baugerüst in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Frankreich ist auch am Tag nach dem Durchzug des Sturmtiefs "Eleanor" nicht zur Ruhe gekommen. Zwei weitere Menschen starben, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes. Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz vom Wasser fortgerissen. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos.



Im Verwaltungsbezirk Isere starb eine 93-Jährige in ihrem überfluteten Haus. Im Bezirk Savoie wurde ein toter Mann um die 50 gefunden. Schon am Mittwoch war ein 21-Jähriger von einem Baum erschlagen worden.