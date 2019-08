Der Gedenkort am Gleis 7 des Hauptbahnhofs Frankfurt. Archiv

Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Bahnhof soll der Gedenkort am Gleis 7 zunächst bestehen bleiben. "Es bringen immer noch jeden Tag Menschen frische Blumen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, zwei Wochen nach der Tat. So lange es bei Reisenden und Mitarbeitern Bedarf an dem Gedenkort gebe, werde er bleiben.



Am 29. Juli hatte ein Mann einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Der Junge starb, seine Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten.