Nachdem am Wochenende bereits mehr als 500 Krankheitsfälle in Beira und in den Flutprovinzen Zentralmosambiks registriert worden waren, ordnete die Regierung weitreichende Desinfektionsmaßnahmen an. Dazu zählt das Sprühen von Desinfektionsmitteln in der Hafenstadt Beira, wo mehr als eine halbe Million Menschen leben.