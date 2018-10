FDP-Spitzenkandidat René Rock ist vor der Wahl zuversichtlich. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

FDP-Spitzenkandidat Rene Rock ist offen für ein Jamaika-Bündnis in Hessen. "Es gibt zwischen der CDU, den Grünen und uns auch thematische Übereinstimmungen", sagte Rock. "Die stehen halt oft nicht so im Fokus, weil man sich viel an den Unterschiedlichkeiten abarbeitet. Aber es gibt Projekte, wo wir gar nicht so weit auseinander sind."



Trotz Umfragewerten von sechs Prozent zeigte sich der Spitzenkandidat zuversichtlich, dass der Wahlausgang keine Zitterpartie für die Liberalen wird.