Putin und Trump bei ihrem Treffen im Juli in Hamburg. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Mit einem Gipfel in Vietnam loten mehr als 20 Staaten aus dem Pazifikraum die Möglichkeiten ihrer künftigen Zusammenarbeit aus. An dem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in der Küstenstadt Da Nang nehmen auch die Präsidenten der USA und Russlands teil: Donald Trump und Wladimir Putin.



Am Rande des Treffens soll es auch einen Zweiergipfel geben. Putin und Trump hatten sich bislang nur am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu einem persönlichen Gespräch getroffen.