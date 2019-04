Deutschland will dazu allein eine Milliarde Euro an Anschubfinanzierung zur Verfügung stellen, weitere Milliarden kommen aus der EU. Bisher beherrschen die Hersteller aus Asien diesen Markt - sie stellen dem Bericht zufolge 84 Prozent der weltweiten Kapazität zur Batterieherstellung, während es in der EU nur etwa drei Prozent sind. In den nächsten Jahren dürfte sich daran nicht viel ändern - für 2021 werden für Europa fünf Prozent erwartet. Doch der Bedarf an Batterien ist riesig. Denn der Markt für Elektroautos dürfte kräftig wachsen: 2030 sollen 35 Prozent der Neuwagen elektrisch angetrieben sein - heute sind es magere 1,4 Prozent.



Doch die EU und die Bundesregierung scheinen die Entwicklung zu verschlafen. Sie planen bisher vor allem mit der Lithium-Ionen-Batterie. Die Zukunft aber, davon sind Fachleute überzeugt, liegt in der Festkörper-Batterie. Die aber dürfte erst in zehn bis 15 Jahren marktreif sein, schätzt Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. In diese Batterien der nächsten Generation sei von den bisher 315 Millionen EU-Fördergeldern für Batterieforschung nur ein Viertel geflossen.