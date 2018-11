Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Archivbild

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor Beginn des G20-Gipfels in Argentinien vor einem Bedeutungsverlust internationaler Treffen gewarnt. Bei Themen wie Klima und Handel drohe eine "Blockade" multilateraler Foren wie des G20-Formats, sagte Macron der argentinischen Zeitung "La Nacion".



Ohne konkrete Fortschritte würden internationale Treffen aber "nutzlos und sogar kontraproduktiv", sagte Macron. Der G20-Gipfel beginnt offiziell an diesem Freitag in Buenos Aires.