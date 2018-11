Es ist bitter kalt in Kiew, der Boden auf dem Maidan ist gefroren, dick eingemummelt, die Köpfe eingezogen, huschen die meisten Menschen an diesem Abend vorbei. Nichts ist mehr zu spüren von der Proteststimmung, mit der das Land vor fünf Jahren die Welt bewegt hatte. "Ich weiß nicht mehr wem ich glauben soll und was ich glauben soll, auf was ich hoffen kann in Zukunft", erzählt mir Ruslan, der uns an diesem Tag durch die Stadt fährt.