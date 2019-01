Juncker und Rumäniens Ministerpräsidentin Viorica Dancila.

Begleitet von Kritik aus Brüssel übernimmt Rumänien ab heute für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Das 2007 beigetretene Karpatenland will nach Angaben der Regierung ein "neutraler Vermittler" sein bei den Bemühungen der EU, die Zukunft zu planen.



In das Mandat des Landes fallen Weichenstellungen wie der Brexit und die Neuwahl des EU-Parlaments. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zuletzt am Vermittlungswillen der Führung in Bukarest gezweifelt.