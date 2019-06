Carlos Ghosn, ehemaliger Chef von Renault. Archivbild

Quelle: Ren Onuma/Kyodo News/AP/dpa

In der Affäre um den früheren Automanager Carlos Ghosn hat Renault bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zweifelhafte Ausgaben von rund elf Millionen Euro entdeckt. Wie der Verwaltungsrat mitteilte, geht es dabei unter anderem um Kosten für Flugreisen von Ex-Chef Ghosn. Jetzt würden rechtliche Schritte geprüft.



Wegen angeblichen Verstoßes gegen Börsenauflagen war Ghosn im November in Tokio erstmals in Haft genommen worden. Inzwischen ist er zum zweiten Mal gegen Kaution frei.