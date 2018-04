G7-Außenministertreffen in Toronto Quelle: Chris Young/The Canadian Press/dpa

Der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin hat den harten Kurs seines deutschen Amtskollegen Heiko Maas gegenüber Russland gelobt. "Ich schätze seine Haltung sehr", sagte er am Rande des G7-Außenministertreffens in Toronto vor Journalisten. "Ohne eine solche Haltung kommen wir leider nicht nach vorne."



Maas will zwar mit Russland zu Syrien ins Gespräch kommen, kritisiert Moskau zugleich aber scharf. Dafür wird der SPD-Politiker auch in seiner eigenen Partei viel kritisiert.