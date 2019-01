Ein achtköpfiges Team startete am Abend seinen Einsatz.

Quelle: Álex Zea/Europa Press/dpa

Die Bergung des kleinen Julen aus einem tiefen Brunnenschacht in Südspanien ist in die entscheidende Phase gegangen. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern startete am Abend seinen Einsatz in einem etwa 80 Meter tiefen Rettungsloch.



Die Männer sollen vom Grund des in den vergangenen Tagen gebohrten Parallelschachts einen waagerechten Tunnel zu der Stelle graben, an der der Zweijährige vermutet wird. Das Kind soll am 13. Januar in den 107 Meter tiefen Schacht gefallen sein.