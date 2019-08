Martin Litsch, Vorsitzender des AOK-Bundesverbandes. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Der AOK-Bundesverband beklagt, dass auf die gesetzlichen Krankenkassen in den kommenden Jahren zusätzlich Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe zurollen. "Die Preise steigen, aber die Leistungen für die Versicherten verbessern sich bisher nicht", sagte Verbandschef Martin Litsch der "Rheinischen Post".



Die zusätzlichen Kosten "belaufen sich von 2019 bis 2022 auf rund 29 Milliarden Euro", so Litsch. Die höchsten Summen entfielen auf die Kosten für zusätzliches Pflegepersonal und für die Terminservice-Stellen.