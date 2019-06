Dunkler Rauch steigt beim Brand in den Himmel.

Quelle: Stefan Tretropp/dpa

Bei einem Brand in einer Rostocker Firma zur Verarbeitung von Fischöl ist ein Millionenschaden entstanden. Die rund 100 Meter lange Produktionshalle in einem Gewerbegebiet, in der unter anderem 40.000 Liter Fischöl lagerten, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Das teilte die Polizei mit.



Den Schaden bezifferte sie auf 20 bis 25 Millionen Euro. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.