Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Hochkultur und Geschichte stehen auf dem Programm, wenn das belgische Königspaar Philippe und Mathilde am Dienstag in Thüringen seinen Deutschlandbesuch beginnt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) empfängt das Paar.



Zuerst geht es ins Schloss Friedenstein nach Gotha zu einer der Wurzeln der belgischen Königsfamilie. In Weimar besichtigt das royale Paar unter anderem die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Am Mittwoch geht es weiter nach Sachsen-Anhalt.