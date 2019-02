Denis Linsmayer (l) schießt den Ball, Kölns Jannes Horn (r) weicht zur Seite

Quelle: dpa

Den Kölner Karnevalsfreuden hat das glückliche 3:1 (0:1) im Heimspiel des FC gegen Sandhausen gut getan. Zwei Treffer erzielte Anthony Modeste erst in der Schlussphase. Die Rheinländer sind Zweiter vor Union Berlin. Aber auch die anderen Verfolger feierten Erfolge. So bezwang der FC St.Pauli (4.) den FC Ingolstadt durch einen Treffer von Kultstürmer Alex Meier mit 1:0 (0:0). Und Holstein Kiel (5.) gewann auswärts in Bochum 3:1 (3:0).



Darmstadt (12.) feierte nach der Trennung von Trainer Dirk Schuster mit Interimscoach Kai Peter Schmitz einen 2:0-(1:0)-Heimsieg gegen Dresden (13.).