Bielefelds Julian Börner (r.) im Kampf um den Ball mit Bjoern Paulsen (2.v.r.) aus Ingolstadt

Quelle: dpa

Heidenheim hat seine Aufstiegsambitionen in der 2.Fußball-Bundesliga eindrucksvoll unterstrichen und zugleich die Aufstiegshoffnungen von St.Pauli wohl endgültig zerstört. Im Verfolger-Duell setzte sich der FCH verdient 3:0 (3:0) durch und verdarb den Kiezkickern das Osterfest. Ingolstadt landete im Abstiegskampf ebenfalls einen wichtigen Dreier. Durch den 3:1-Sieg bei Bielefeld rückt der FCI bis auf einen Punkt an Magdeburg, das 0:1 in Regensburg verlor, an Relegationsrang 16 heran.



An der Spitze verlor Köln überraschend deutlich in Dresden mit 0:3. Darmstadt und Bochum trennten sich torlos.