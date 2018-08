Schulanfänger laufen mit ihren Schulranzen auf dem Rücken. Archiv Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburger Eltern wollen, dass Erstklässler, die schnell lernen, direkt in die dritte Klasse kommen. Die "flexible Schuleingangsphase" ermögliche natürlich weiterhin auch den bisherigen Schulweg, sagte Vorsitzende Antje Müller im NDR. Der Lernstoff wird dadurch an die Kinder angepasst.



Man habe das bereits im Jahr 2002 empfohlen, sagte der Chef der Kultusministerkonferenz (KMK), Helmut Holter. In Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt wird die Schulvariante bereits ausgeführt.