Industrieanlagen des Chemiekonzerns BASF.

Quelle: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

In der Tarifrunde für rund 580.000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmabranche zeichnen sich weiter schwierige Verhandlungen ab. In Wiesbaden werden heute die Gespräche der zweiten Runde fortgesetzt.



Die Gewerkschaft IG BCE fordert neben einem "spürbaren" Lohnplus über der Inflationsrate unter anderem ein Zukunftskonto von jährlich 1.000 Euro. Die Arbeitgeber sehen aber einen deutlichen Abwärtstrend in der Branche und dämpften die Erwartungen auf einen schnellen Abschluss.