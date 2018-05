Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte ein Siemens-Werk in China. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach Abschluss ihrer politischen Gespräche in Peking hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Innovationshochburg Shenzhen besucht. In der High-Tech-Metropole informierte sich Merkel über den Stand von Chinas Innovationstechnologie wie künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren.



Auf dem Programm stand auch der Besuch eines Siemens-Werks. Siemens hat in China 65 Standorte mit über 32.000 Mitarbeitern. Insgesamt ist die deutsche Wirtschaft in Shenzhen mit etwa 600 Unternehmen vertreten.