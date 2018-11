Stefan Löfven ist seit 2014 Ministerpräsident von Schweden.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Reichstag in Schweden soll nach den Wahlen am 9. September zum zweiten Mal über Stefan Löfven als Ministerpräsidenten abstimmen. Das hat Parlamentspräsident Andreas Norlen entschieden.



Spätestens bis zum 3. Dezember müsse ihm der Sozialdemokrat Löfven mitteilen, mit wem er eine Regierung bilden wolle. Die Abstimmung könne am 5. Dezember stattfinden. Weil kein Lager mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammenarbeiten will, sind die Regierungsverhandlungen festgefahren.