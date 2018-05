Angela Merkel und Donald Trump haben Einiges zu bereden. Quelle: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Washington gelandet. In der US-Hauptstadt will sie am Freitagabend deutscher Zeit Präsident Donald Trump treffen. Der auf zweieinhalb Stunden angesetzte Arbeitsbesuch wird sich vor allem um den Handelskonflikt zwischen den USA und Europa sowie um die Zukunft des Atomabkommens mit Iran drehen.



Weitere Themen sind die Lage in Syrien und der Streit um die Ostseepipeline Nordstream 2. Insgesamt soll Merkels zweiter Besuch gerade einmal 22 Stunden dauern.