Mitarbeiter der Veterinärverwaltung bei einer Untersuchung.

Quelle: Josef Vostárek/CTK/dpa

In Tschechien ist innerhalb weniger Wochen ein zweiter Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Betroffen ist ein kommerzieller Geflügelgroßbetrieb in der Gemeinde Slepotice rund 110 Kilometer östlich von Prag.



Dort sei der für Vögel hochansteckende Erreger H5N8 nachgewiesen worden, teilte das tschechische Landwirtschaftsministerium mit. Nachdem in dem Zuchtbetrieb innerhalb kurzer Zeit rund 1.300 Puten verendet waren, hatte sich der Betreiber an die Behörden gewandt. Das Firmengelände wurde abgeriegelt.