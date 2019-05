Transport einer Wahlurne auf der irischen Insel Inishbofin.

Am zweiten Tag der Europawahl hat die Abstimmung in Irland begonnen. Die Wahllokale werden bis 23.00 Uhr MESZ geöffnet sein. Nach Schließung der Wahllokale will Irlands Rundfunkanstalt RTE erste Prognosen veröffentlichen.



In Tschechien, wo zwei Tage lang abgestimmt wird, beginnt ebenfalls heute die Europawahl. Die Wahllokale sind von 14.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Prognosen und Hochrechnungen sind dort allerdings nicht geplant.