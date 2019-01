Am zweiten Tag der Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon stehen am Freitag der Zustand der Bundeswehr und der Brexit im Fokus. Dazu erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten unter anderem den Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, zum Gespräch. In einem Positionspapier zur Verteidigungspolitik fordert die CSU dazu passend eine deutliche gesellschaftliche Aufwertung: "Wir müssen das Engagement der Soldatinnen und Soldaten für unsere Sicherheit stärker sichtbar und hörbar machen und ihre Leistungen stärker herausstellen. Wir müssen deutlich machen: Politik muss den Mut haben zu sagen, wir sind stolz auf unsere Bundeswehr", heißt es in dem Papier.