Die Europawahl hat begonnen.

Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den Briten und Niederländern können am zweiten Tag der Europawahl die Iren und Tschechen abstimmen. In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas geht am Freitag zugleich der Wahlkampf in die Schlussphase.



Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte über die 751 Abgeordneten des neuen Europaparlaments mitentscheiden. Eine erste Hochrechnung des Parlaments zum Wahlausgang in ganz Europa wird erst am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr erwartet.