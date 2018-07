Nach dem erbitterten Streit über Militärausgaben wollen sich die NATO-Partner am zweiten Gipfeltag in Brüssel auf die gemeinsame Linie für Afghanistan konzentrieren. Das Bündnis sagt dem Land am Hindukusch bis mindestens 2024 weitere Hilfe zu. Zuletzt schon war die Zahl der NATO-Soldaten in Afghanistan auf rund 16.000 aufgestockt worden.



Zudem geht es an Tag zwei um die Beziehungen zu Georgien und zur Ukraine, die wohl aber erneut keine konkrete Perspektive auf einen Beitritt bekommen werden.