Eine Fähre liegt im Hafen von Piräus. Quelle: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Ärger für Tausende Urlauber in Griechenland: Wegen eines Streiks der Seeleute sind die Fähren den zweiten Tag in Folge nicht ausgelaufen. Die Inseln, die keinen Flughafen haben, bleiben damit praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.



Die Seeleute fordern Lohnerhöhungen von mindestens fünf Prozent. Die Reedereien seien bereit, ein Prozent mehr Lohn ab sofort und ein weiteres Prozent vom 1. Januar 2019 an zu zahlen, teilte der Verband der Reeder der Fähren mit. Das lehnt die Gewerkschaft ab.