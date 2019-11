Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour-Partei. Archivbild

Quelle: Jacob King/PA/dpa

Jeremy Corbyn will sich bei einem zweiten Brexit-Referendum weder für noch gegen den EU-Austritt einsetzen. Der Labour-Chef werde eine "neutrale Haltung" einnehmen, damit er das Ergebnis "glaubwürdig umsetzen" könne, sagte der Oppositionsführer bei einer TV-Fragestunde der BBC.



Labour will im Falle eines Sieges bei der Parlamentswahl ein neues Austrittsabkommen mit Brüssel aushandeln. Dann sollen die Briten zwischen Brexit mit enger EU-Anbindung und einem Verbleib in der Staatengemeinschaft wählen.