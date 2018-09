Theresa May, Premierministerin von Großbritannien. Quelle: Matt Dunham/PA Wire/dpa

Im Schlussspurt der Austrittsverhandlungen mit der EU hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May den lauter werdenden Forderungen nach einem zweiten Brexit-Referendum eine klare Absage erteilt. "Die Frage noch mal komplett neu zu stellen, wäre ein Betrug im großen Stil an unserer Demokratie", schrieb May in einem Gastbeitrag im "Sunday Telegraph".



Eine Gruppe proeuropäischer Oppositionspolitiker versucht, das Thema beim Labour-Parteitag Ende September auf die Tagesordnung zu bringen.