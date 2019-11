Vor der Wahl in Spanien.

Quelle: Jesús Hellín/Europapress/dpa

Spanien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Umfragen zufolge wird die "Sozialistische Arbeiterpartei" (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez die Abstimmung erneut gewinnen, aber wieder nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen.



Damit droht die politische Blockade in Madrid weiterzugehen. Sanchez konnte sich nach der letzten Abstimmung monatelang mit keiner Partei auf eine Regierungsbildung einigen.