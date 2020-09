Samsungs neues Falt-Smartphone Z Flip. Archivbild

Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Samsung macht einen zweiten Anlauf, faltbare Smartphones als neue Produktkategorie zu etablieren. Der Marktführer stellte das Modell Galaxy Z Flip vor, das sich auf die Größe eines herkömmlichen Smartphones ausfalten lässt - und zusammengeklappt etwa so groß wie eine Puderdose ist.



Der Preis liegt mit knapp 1.500 Euro am oberen Ende, was man für klassische Smartphones bezahlt - worin Marktforscher ein Problem sehen. Sein erstes größeres Auffalt-Smartphone verkauft Samsung seit vergangenem Herbst.