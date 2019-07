Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben vom Freitagabend (Ortszeit) eine Stärke von 7,1. Es gab Berichte über Feuer und Stromausfälle. Der Erdstoß ereignete sich 17 Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Ridgecrest, einer Wüstenstadt mit rund 30.000 Einwohnern. Es war die gleiche Region, in der bereits am Donnerstag die Erde gebebt hatte. In der Stadt Trona stürzten offenbar mehrere Gebäude ein. Überall in der Region sei es teilweise zu Ausfällen bei der Energieversorgung gekommen. Verheerende Schäden gab es jedoch nicht.



Das Beben war in weiten Teilen Kaliforniens zu spüren. Auch im 250 Kilometer entfernten Las Vegas im Nachbarstaat Nevada schreckte der Erdstoß die Menschen auf. In Teilen von Los Angeles fiel der Strom aus. Die Feuerwehr im Bezirk Kern County berichtete von zahlreichen Anrufen verängstigter Anwohner. Es sollen mehrere Feuer ausgebrochen sein. Fernsehbilder zeigten Einsatzteams beim Löschen von Bränden. Der US-Fernsehjournalist Lester Holt schrieb auf Twitter, das Kino in Los Angeles, in dem er sich zum Zeitpunkt des Bebens befunden habe, sei evakuiert worden. Panik sei nicht ausgebrochen. Dennoch sei es "furchterregend" gewesen, erklärte Holt.