Nach einer Recherche der "Welt am Sonntag" werden die Gedenkorte für Opfer des NSU immer wieder attackiert. Demnach kam es in fünf der acht Städte mit Mahnmalen zur Schändung der Gedenkorte, teils sogar mehrfach. Täter seien bislang nie ermittelt worden.



In Zwickau wurde bereits 2016 ein aus elf bunten Bänken bestehendes Mahnmal zunächst mit Farbe beschmiert. Kurz darauf fehlten zwei Bänke. In Kassel wurde laut "Welt" der Gedenkstein für das NSU-Opfer Halit Yozgat 2014 mit einer Bitumenmasse übergossen. In Rostock wurde der Gedenkort für das NSU-Opfer Mehmet Turgut seit 2014 dreimal beschädigt. In Nürnberg, wo Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Blumenhändler Enver Simsek ermordet hatten, entfernten Unbekannte 2015 eine Gedenktafel, eine Stele wurde im November 2017 mit einem Hakenkreuz beschmiert. In Heilbronn, wo die Terroristen die Polizistin Michèle Kiesewetter ermordet hatten, gruben Unbekannte 2008 eine Gedenkstele aus und warfen sie in den Neckar. 2014 wurde eine Gedenktafel besprüht.



Den Städten Dortmund, Hamburg und München sind dem Bericht zufolge keine Attacken bekannt.