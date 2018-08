Carl-Jürgen Brandt hatte die Firma seit 1984 geführt. Quelle: Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa

Der Inhaber von Deutschlands bekanntestem Zwiebackhersteller Brandt, Carl-Jürgen Brandt, ist am Wochenende überraschend gestorben. Das teilte das westfälische Familienunternehmen mit. Brandt wurde 71 Jahre alt.



Er hatte die Firma seit 1984 gut 30 Jahre geführt. Inzwischen leiten seine beiden Söhne Carl-Heinz und Christoph sowie zwei weitere Geschäftsführer das Unternehmen. Brandt beschäftigt insgesamt etwa 950 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Hagen sowie drei weiteren Standorten.