Mit der Gefahr von Unwettern ist das legendäre Musikspektakel "Rock am Ring" gestartet. Als die US-Rockband Badflower den Auftakt in der Eifel machte, schien noch die Sonne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte aber "Schauer und kräftige Gewitter" an.



Beim Zwillingsfestival "Rock im Park" auf dem Nürnberger Zeppelinfeld herrschte strahlender Sonnenschein. Etwa 75 Bands haben sich für Pfingsten in der Eifel und in Nürnberg angekündigt. In der Regel treten die Musiker im Wechsel auf.